Seit Tagen steigt im Ortenaukreis die Inzidenz der Corona-Neuinfektionen wieder an. Jetzt hat das Gesundheitsamt in Offenburg erste Konsequenzen angekündigt: Die Corona-Regeln werden verschärft.

Die Corona-Inzidenzen steigen im Ortenaukreis wieder langsam aber spürbar an. Seit dem vergangenen Samstag liegt der Wert der Ansteckungen pro 100.000 Einwohner wieder über 10.

Das hat jetzt Konsequenzen. Das Gesundheitsamt des Kreises hat gemäß den landesweit geltenden Regeln wieder Kontaktbeschränkungen angeordnet. Sie betreffen vor allem die Zahl der Personen, die zu privaten und öffentlichen Veranstaltungen zusammenkommen können.

Mit dem vom Landesgesundheitsamt für Mittwoch, 28. Juli, festgestellten Inzidenzwert von 12,1 hat der Ortenaukreis die 7-Tages-Inzidenz von 10 an fünf aufeinanderfolgenden Tagen überschritten. Damit rutscht er in so genannte die Inzidenzstufe 2 der Corona-Verordnung für Baden-Württemberg. Diese gilt bei einer Inzidenz zwischen 10 und 35.