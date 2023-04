Streit nach Fußballspiel in Ettenheim-Münchweier eskaliert

Zu einem Konflikt mit anschließender gefährlicher Körperverletzung ist es am Sonntagabend nach einem Fußballspiel in Münchweier gekommen. Die Polizei konnte die Täter ermitteln.

Nach einem Fußballspiel ist es am Sonntagabend auf dem Sportplatz in Münchweier zu einer Auseinandersetzung mit anschließender Körperverletzung gekommen. Ein 40-jähriger Mann und ein 33-Jähriger zettelten den Streit unmittelbar nach dem Fußballspiel an, teilte die Polizei mit.

Nach Zeugenaussagen habe der 40-jährige Mann einem Spieler des Vereins eine Glasflasche ins Gesicht geschlagen. Ein Mann, der den Streit schlichten wollte, wurde vom Täter geschubst. Beide Opfer erlitten Verletzungen. Der 33-jährige Täter habe einen anderen Streitschlichter mit der Faust auf den Rücken sowie auf den Hinterkopf geschlagen.

Die Täter verließen anschließend den Sportplatz. Die Beamten des Polizeireviers Lahr konnten die Männer später ausfindig machen. Die Polizei leitet nun Ermittlungen gegen die Männer ein.