Weiter Kritik an Agenda 2030

Laufen dem Ortenau Klinikum die Mitarbeiter davon? In einer Pressemitteilung erweckt die Linke Liste diesen Eindruck. Demnach sei die Zahl der Kündigungen von Ärzten im vergangenen Jahr um mehr als 50 Prozent angestiegen, beim Pflegepersonal um immerhin knapp 28 Prozent. Das Klinikum hingegen verweist darauf, dass man im bundesweiten Vergleich noch sehr gut dastehe.

Die Linke Liste (LiLo) macht damit Zahlen öffentlich, die ihre Kreisrätin Jana Schwab zuvor massiv beim Landratsamt eingefordert hatte. Das Klinikum vermutet hinter der Veröffentlichung politisches Kalkül.

Es würden falsche Behauptungen aufgestellt, so Geschäftsführer Christian Keller. „Durch ein bewusstes Weglassen von Informationen wird der Eindruck vermittelt, das Ortenau Klinikum befinde sich in einer besonders schwierigen Situation“. Gemessen an anderen Krankenhäusern sei aber das genaue Gegenteil der Fall.