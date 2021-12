Wie Stress unterm Weihnachtsbaum vermieden werden kann

Zwischen Gänsebraten und Gezänk: Es soll die besinnlichste Zeit des Jahres werden, doch die Feiertagsrealität an Weihnachten kann auch anders aussehen.

Warum viele sich mit Erwartungen häufig selbst im Weg stehen und wie man Streit unterm Tannenbaum vermeiden kann, darüber sprach unsere Mitarbeiterin Christine Storck mit dem Offenburger Leiter des Amtes für Soziale und psychologische Dienste , Ullrich Böttinger.

Er ist Diplompsychologe, Psychologischer Psychotherapeut, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeut und arbeitet seit mehr als 25 Jahren in der Erziehungs- und Familienberatung.

Woher kommt es, dass wir so hohe Ansprüche an Weihnachten haben?

Viele Menschen haben ein großes Harmoniebedürfnis. Gleichzeitig werden Enttäuschungen und Kränkungen von sehr nahestehenden Personen wie der eigenen Familie als besonders verletzend erlebt. Das möchte man an Weihnachten natürlich nicht haben. Vermutlich wäre es geschickter, Feste übers Jahr zu verteilen und sich gegenseitig eine Kleinigkeit zu schenken, vielleicht auch mal ganz ohne Anlass. Dann hat man nicht das Gefühl, an Weihnachten alles auf einmal nachholen zu müssen.

Der eine kann nicht ohne Gänsebraten, der andere will nicht den ganzen Tag in der Küche stehen – halten wir zu engstirnig an Traditionen fest und machen uns so selbst das Leben schwer?