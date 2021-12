Harmonie und Glückseligkeit unterm Christbaum? Das geht längst nicht allen Menschen so – im Gegenteil erleben viele die Weihnachtstage als düstere und trostlose Zeit. Eine Mitarbeiterin der Telefonseelsorge Ortenau-Mittelbaden hat in der Nacht von Heiligabend vielen Anrufern zugehört.

Als Dana am Heiligabend um 22.30 Uhr ihren Dienst antritt, weiß sie noch nicht, was in den nächsten acht Stunden auf sie zukommt.

Geschichten von Einsamkeit und Angst, von Streitigkeiten und Tod wird sie in dieser Nacht hören. Dana heißt eigentlich anders, aber als ehrenamtliche Mitarbeiterin der Telefonseelsorge Ortenau-Mittelbaden bleibt sie, genau wie die Anrufer, anonym.

Sie sagt: In dieser Zeit empfinden viele Menschen ihre Probleme als noch erdrückender als sonst.

Weihnachten gilt in unserer Gesellschaft als positiver Jahreshöhepunkt. Michael Hillenkamp, Telefonseelsorge Deutschland

Michael Hillenkamp, Vorsitzender der Telefonseelsorge Deutschland, sagt: „Weihnachten gilt in unserer Gesellschaft als positiver Jahreshöhepunkt. Für die einsamen, kranken und auch für viele beruflich und familiär gestresste Menschen ist das Fest häufig eher ein Tiefpunkt.“

Das Gefühl, allein zu sein, Erschöpfung und depressive Stimmungen waren auch die Nöte, mit denen sich die Anrufer aus der Region in der Weihnachtsnacht meldeten. Dana zählt auf: „Probleme mit Familie oder Partner, Krankheit, Geldsorgen, Sinnkrisen oder Konflikte, die lange unter den Teppich gekehrt und jetzt angesprochen wurden.“

„Der Dienst war anstrengend, aber ich bin zufrieden nach Hause gegangen“, sagt sie. Weil Gestik und Mimik fehlen, muss sie allein anhand der Stimme ein Gefühl für die Anrufer bekommen. Dafür reichen meist die ersten Minuten eines Gesprächs.

„Ich frage mich jedes Mal neu: Um was geht es hier, unter welchen Umständen lebt die Person, und wie reagiert sie auf mich? Ich muss mit ihren Augen sehen, muss das Anliegen nachempfinden und selbst auch aushalten, vor allem, wenn es um Themen wie den Tod geht.“ Eigene Erfahrungen bringt sie nicht ein, auch Ratschläge geben die Mitarbeiter in keinem Fall – außer, ein Anrufer sucht einen Ansprechpartner vor Ort, eine Suchtberatung zum Beispiel.

„In diesem Dienst am Heiligabend hatte ich schwierige Gespräche, aber glücklicherweise keine Person, die ihr ganzes Leben nur noch als sinnlos gesehen hat“, sagt Dana. Das komme sonst an Weihnachten oft vor.

„Das ist auch für uns Mitarbeiter schwierig. Unser Job ist es dann nicht, die Menschen davon abzuhalten, sich das Leben zu nehmen, sondern sie dazu zu bringen, gemeinsam über die Situation nachzudenken und einen neuen Blickwinkel zu bekommen.“

Es gibt mir viel, wenn ich Menschen mein Ohr schenken kann. Dana, ehrenamtliche Mitarbeiterin

Nach einem Gespräch habe sie erst einmal ihren Mantel genommen und sei eine Runde „um den Block“ gegangen, um Luft zu holen: „Wir müssen auch auf uns selbst achtgeben“, sagt Dana. Die schweren Themen nehme sie zwar zum Teil mit nach Hause, sie sei aber belastbar genug, um damit zurechtzukommen.

„In der Nacht von Heiligabend allein im Dienst zu sein, ist schon seltsam, es war aber nicht das erste Mal für mich“, sagt sie: Dana arbeitet seit 15 Jahren bei der Telefonseesorge, seit zehn Jahren bedient sie zudem deren Chat. Der sei enorm nachgefragt, weil viele Menschen lieber über ihre Sorgen schreiben als zu sprechen.

Corona kommt in jedem der Gespräche am Rande vor

Wie man mit Situationen wie diesen umgeht und Gespräche lenkt, lernen die Mitarbeiter in einer Ausbildung. Dazu kommen Fortbildungen und Angebote, wenn Ehrenamtliche Rat brauchen oder ein Gespräch sie im Nachhinein noch beschäftigt. „Es gibt mir viel, wenn ich Menschen mein Ohr schenken kann“, sagt Dana über ihre Motivation.

„Aber ich bekomme auch viel zurück, zum Beispiel, wenn jemand am Ende eines langen Telefonats sagt: Jetzt geht es mir besser.“

Wir sind an Weihnachten eine der wenigen Stellen, die erreichbar sind. Elke Wahl, Telefonseelsorge Ortenau-Mittelbaden

Corona sei in dieser Dienstnacht zwar in jedem einzelnen Gespräch vorgekommen, aber nie der Grund für einen Anruf oder die größte Sorge einer Person gewesen, sagt Dana.

Die Telefonseelsorge Deutschland habe unterdessen seit Wochen immer mehr Anrufe, Mails und Chats rund um die Pandemie gezählt, heißt es in einer Mitteilung: „Aufgrund der besorgniserregenden Entwicklung der Inzidenzzahlen, des wachsenden Unmuts der Geimpften über Ungeimpfte und der Klage über Ausgrenzung von Ungeimpften stiegen ab der Novembermitte die Gespräche zu diesem Thema deutlich an“, so Ludger Storch, Leiter der Fachgruppe Statistik.

Ob sich an den Feiertagen insgesamt mehr Menschen melden als sonst im Jahr, sei schwierig festzustellen, sagt die Psychologin Elke Wahl, die mit Pastoralreferentin Antke Wollersen das Leitungsteam der Telefonseelsorge Ortenau-Mittelbaden mit Geschäftsstelle in Offenburg bildet. „Wir sind aber an Weihnachten eine der wenigen Stellen, die dann tatsächlich rund um die Uhr erreichbar sind.“ 15 von insgesamt rund 80 Mitarbeitern waren hier über die drei Tage verteilt im Einsatz.