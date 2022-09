Tödliche Verletzungen: Mann stürzt mit Traktor in Wolfach in die Tiefe

Bei Arbeiten an einem Forstweg im Ortenaukreis ist ein Mann mit seinem Traktor vierzig Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.

Ein 62-jähriger Mann ist am Samstag in Wolfach mit seinem Traktor vierzig Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei verletzte sich der Mann tödlich, teilte die Polizei mit.

Der Mann arbeitete am Nachmittag auf einem Forstweg nahe St. Roman als er mit seinem Traktor offenbar über die Böschungskante des Weges geriet und rund vierzig Meter die steil abfallende Waldfläche hinunterstürzte. Dabei verletzte er sich so schwer, dass er noch am Unfallort verstarb.

Der Traktor brannte durch den Unfall vollständig aus. Neben Rettungsdienst und Notärztin, waren deshalb auch die Feuerwehr aus Wolfach und Streifen des Polizeireviers Haslach vor Ort. Der Verkehrsdienstes Offenburg hat die Unfallermittlungen übernommen.