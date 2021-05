„Das Urteil des Amtsgerichtes Lahr war richtig, die Berufung unbegründet“, so Richterin Gabriele Bräutigam in der Urteilsverkündung im Berufungsprozess vor dem Landgericht Offenburg gegen einen 28-jährigen Mann aus Lahr.

Das Urteil wegen fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Tötung im berauschten Zustand fiel mit einem Jahr und vier Monaten Haft um drei Monaten kürzer aus als bei der ersten Verurteilung vor zwei Jahren. Richterin Bräutigam begründete diese Verkürzung mit der langen Dauer und der damit verbundenen psychischen Belastung für den Angeklagten zwischen den beiden Prozessen.

In der Anklage der Staatsanwaltschaft wurde ihm vorgeworfen, am Karfreitag 2019 am Ortsausgang einer Lahrer Umlandgemeinde mit seinem 388 PS starken Wagen auf einer 400 Meter langen Strecke drei Autos mit hoher Geschwindigkeit überholt zu haben, bevor er kurz vor einem Kreisverkehr einen entgegenkommenden Motorradfahrer frontal erfasste. Der Motorradfahrer starb noch an der Unfallstelle.

Prozess um Raser-Unfall in Lahr: Gericht erkennt Ungereimtheiten

Der Unfallverursacher wurde vom Amtsgericht Lahr wegen fahrlässiger Tötung im Zusammenhang mit Raserei und Drogeneinfluss zu einem Jahr und sieben Monaten Gefängnis ohne Bewährung verurteilt. Dagegen hat er über seinen Verteidiger, Marc Kucera, Berufung eingelegt. Der ursprünglich auf drei Verhandlungstage vorgesehene Strafprozess hat sich aufgrund der komplexen Beweislage auf acht Verhandlungstage ausgedehnt.

Zwischenzeitlich lagen eindeutige Stellungnahmen der Gutachter vor, auch wurden am vierten Prozesstag bereits die Plädoyers vorgetragen. Das Gericht erkannte aber Ungereimtheiten in den Zeugenaussagen in Verbindung zu den Aussagen des Unfallsachverständigen Ulrich Löhne.

Dieser hatte in der Hauptverhandlung in mehreren Videosimulationen Varianten eines möglichen Unfallherganges dargestellt, und kam zum Ergebnis, dass egal welche Variante man in Betracht zieht, der Unfall wäre vermeidbar gewesen, oder hätte zumindest abgemildert verlaufen können. Eine ähnlich klare Stellungnahme kam vom Rechtsmediziner: Die beim Unfallverursacher gefundenen Drogenwerte beweisen einen zeitnahen hohen Konsum von Kokain und Cannabis.

Zum Unfallzeitpunkt konnten jedenfalls erhebliche Mengen der beiden Betäubungsmittel nachgewiesen werden. Das Gericht habe nun im Nachgang und nochmaliger Prüfung widersprüchliche Angaben von Zeugen zur möglichen Geschwindigkeit beim Überholvorgang festgestellt und bestand auf zusätzlichen Erklärungsbedarf.

Angeklagter entschuldigt sich bei Familie des verstorbenen Motorradfahrers

„Entscheidend für die Unfallursache war neben der zu hohen Geschwindigkeit, dass der Überholvorgang an einer unübersichtlichen Stelle vonstattenging, dieser Vorgang hätte längst vorher beendet sein müssen, der Angeklagte habe dazu die Möglichkeit gehabt“, so der Unfallsachverständige. Dieser habe sich am Unfallort sehr passiv verhalten und schwieg auch bisher während des gesamten Prozesses.

Der Verteidiger des Angeklagten rechtfertigte noch einmal eine Strafe auf Bewährung, da die Zeugenangaben teilweise widersprüchlich gewesen seien. Staatsanwalt Jochen Wiedenmann, wie auch der Verteidiger der Nebenklage, Thoma Tock, bekräftigten noch einmal das Urteil des Amtsgerichtes und stellten klar, dass der heutige Tag mit der nochmaligen Vernehmung der Zeugen die bisherigen Erkenntnisse bestätigt habe.

Rechtsanwalt Tock: Der Angeklagte habe ein großes Loch in die Familie gerissen, die Mutter des Unfallopfers befinde sich seither in ärztlicher Behandlung“. Zum Schluss brach der Verurteilte sein Schweigen und erklärte: „Ich entschuldige mich bei der betroffenen Familie, so etwas macht niemanden mit Absicht, ich möchte das Ganze ungeschehen machen.“