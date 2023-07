Traktor stürzt 30 Meter in die Tiefe – Überrollkäfig schützt den Fahrer

Bei einem Traktorunfall in Hornberg-Reichenbach am Freitag in der Talstraße ist ein 30-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen ohne schwereren Verletzungen davongekommen.

Bei der Heuernte an einem Hang hat sich der Traktor kurz vor 13 Uhr aus bislang noch ungeklärter Ursache mehrfach überschlagen, sodass das Gefährt etwa 30 Meter hangabwärts stürzte.

Fahrer kommt vorsorglich ins Krankenhaus

Offensichtlich hat der Überrollkäfig gute Dienste geleistet und den Mann vor schweren Verletzungen geschützt. Er kam trotzdem mit einem Rettungshubschrauber zur vorsorglichen Untersuchung in eine Klinik. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen den Beamten des Polizeipostens Wolfach derzeit nicht vor.