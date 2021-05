Unbekannter beschädigt Apfelbäume bei Steinacher Waldspielplatz

Nach der Sachbeschädigung an zwei Bäumen auf dem Weg von Bollenbach in Richtung Steinach sucht das Polizeirevier Haslach nach Zeugen. Wie die Beamten in einer Mitteilung bekannt gaben, bohrte ein bislang Unbekannter in den vergangenen Wochen Löcher in die Stämme der Bäume.

Nach Einschätzung der Polizei setzte der Täter einen Akkuschrauber ein. Der entstandene Schaden beträgt 500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07832 975920 zu melden.