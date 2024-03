Ein Unbekannter hat in Berghaupten aus einem Auto eine Handtasche samt Inhalt geklaut. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Ein Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 14 und 16 Uhr in der Bellenwaldstraße in Berghaupten aus einem Auto eine Handtasche samt Inhalt geklaut.

Nach Angaben der Polizei schlug der Täter die Seitenscheibe im Bereich der Beifahrertür ein. Unter diversen Kleidungsstücken fand der Dieb dann die Handtasche der Geschädigten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Rufnummer (0 78 02) 70 26 10 zu melden.