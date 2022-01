Unfall bei Neuried im Ortenaukreis: Vier Verletzte auf der L98

Vier Personen sind am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf der Landesstraße 98 bei Neuried im Ortenaukreis nahe der französischen Grenze verletzt worden.

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein Auto zwischen der Pierre-Pflimlin-Brücke (Bundesgrenze) und dem Abzweig Neuried-Altenheim aus unbekannten Gründen nach links.

Es stieß mit dem dort ordnungsgemäß in Richtung Westen fahrenden Lastwagen zusammen. Dabei wurden die vier Insassen des Autos laut Polizei offenbar schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in verschiedene Kliniken. Die Arbeiten an der Unfallstelle dauerten mehrere Stunden, die Straße musste gesperrt werden.