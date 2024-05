Die dritte Auflage des Ortenauer Weinmarkts ist Geschichte. Die Veranstalter ziehen in Offenburg eine durchwachsene Bilanz: Es schauten weniger Besucher vorbei als in den Vorjahren.

Weinbaubetriebe und Besucher des dritten Ortenauer Weinmarktes zeigten sich am Sonntag mit der neuen Location sehr zufrieden: Durch die Bank wurde das Ambiente der Reithalle gelobt, in die nach zwei Events im alten Schlachthof umgezogen wurde. Der Besuch blieb hinter den beiden ersten Weinmärkten von 2022 und 2023 allerdings etwas zurück.

Premiere 2022 war noch verheißungsvoll

Die Premiere vor zwei Jahren war verheißungsvoll, wenn auch eine heiße Sache: Wenn es schon keine gesamtbadische Weinmesse mehr gibt, so die Verantwortlichen des „Weinparadies Ortenau“, der Region zwischen Baden-Baden und Gengenbach, so wollte man doch fortan wenigstens das eigene Anbaugebiet ins Rampenlicht rücken, darunter auch so renommierte Betriebe wie Affental, Kappelrodeck oder Waldulm.

Trotz bis zu 37 Grad zog es Mitte Juni 2022 immerhin 400 Leute ins rustikale „Canvas“-Gebäude, wie der ausgemusterte Schlachthof neuerdings heißt. Der späte Termin resultierte aus dem Umstand, dass Corona eine frühe Planung verhindert hatte. 2023, an einem Samstag Anfang Mai, waren es gar 500 Weinfans, es war der Termin der früheren Badischen Weinmesse. Diese fand über Jahrzehnte auf dem Messegelände statt und hatte ihre Wurzeln im 1872 gegründeten Offenburger Weinmarkt.

Veranstalter mussten kurzfristig in Reithalle ausweichen

Dass die letzten Besucherzahlen der Weinmesse, knapp 6.000, nicht zu erreichen wären, lag nahe: Dort präsentierten sich nicht nur die Betriebe rund um Offenburg, sondern, in den besten Jahren, auch solche vom Bodensee und Tauberfranken, den entlegensten Zipfeln Badens.

In den Flyern wurde für 2024 bereits erneut der erste Mai-Samstag beworben, doch kurzfristig stand „Canvas“ nicht mehr zur Verfügung, eine neue Halle musste her. Die Reithalle, mit der schon länger geliebäugelt wird, wurde gebucht, doch der Terminfavorit war nicht realisierbar. Es blieb der 12. Mai – im dreifachen Sinne suboptimal: Sonntag, Muttertag, Brückentag. Die Zielmarke „500 Besucher plus X“ war so nicht zu halten. „Der erste Samstag im Mai wäre als dauerhafter Veranstaltungstag ideal“, sagte Matthias Wolf vom Organisationsteam, „natürlich in der Reithalle.“

Dass ein „Ortenauer Weinmarkt“ grundsätzlich eine gute Sache ist, davon konnten sich auch diesmal alle überzeugen. Wolf, Chef des Weingutes Schloss Ortenberg, freute sich vor allem über das wissbegierige Fachpublikum, wies dabei darauf hin, dass „sogar Besucher aus Karlsruhe angereist sind“.

Hochrangig erst recht ein Gast aus dem Markgräflerland: Rainer Zeller aus Britzingen, der Präsident des Weinbauverbandes: „Wir müssen alles daransetzen, das hiesige Weinland wieder mehr in den Fokus der deutschen Weinwirtschaft zu bekommen.“ Zeller findet es „toll“, dass Leute wie Wolf oder Stephan Danner aus Durbach „die Sache weiter betreiben“. Gut denkbar, dass es eines Tages wieder eine Badische Weinmesse gibt, mit Offenburg als Austragungsort, eine zündende Idee fehle noch.

Breites Sortiment von 23 Gütern und Genossenschaften

Ein breites Sortiment mit zahlreichen Innovationen boten die 23 Güter und Genossenschaften. Das fing schon mit einer Rotwein-Cuvée namens „Furore“ an und ging mit dem Zuwachs an pilzwiderstandsfähigen Sorten weiter. Hier zeigt sich gerade die WG Rammersweier als Vorreiter. „Wir haben inzwischen fünf Piwis auf der Flasche“, sagt Manfred Hauser. Bereits seit 21 Jahren führe die 58-Hektar-Genossenschaft den Solaris im Sortiment. Manche Tropfen tragen auch witzige Beinamen wie „Lausbub“, eine Hommage von Durbachs Weingutsbesitzer Christian Huber an seinen Sohn.

Vom breiten Angebot sehr angetan, schlenderte auch Thomas Laubenstein, neuer Vorsitzender der Weinbruderschaft Ortenau, durch die Reihen. Auch lobte er den Willen der Veranstalter, für Kontinuität zu sorgen. Hans-Peter Mölders, ebenfalls bekennender Wein-Fan, bedauerte, dass einige populäre Betriebe nicht präsent waren, freute sich umgekehrt, „dass man sich so die Zeit nehmen konnte, bei kleineren Gütern zu probieren und Erstaunliches zu entdecken“. Vermisst wurden gelegentlich Sitzgelegenheiten und ein breiteres Speisenangebot. Die Reithalle hingegen wurde allenthalben gelobt. Besonders anerkennend Armin Dufner von der Weinmanufaktur Gengenbach-Offenburg: „Sie ist ein gutes Plätzchen.“