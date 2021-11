Verurteilte Freier erschweren Verhandlung in Offenburg wegen schweren Menschenhandels

Der 29-jährige berufs- und arbeitslose Angeklagte aus dem südlichen Ortenaukreis soll seine damalige minderjährige Freundin 2015 in mindestens drei nachgewiesenen Fällen zur Prostitution gegen Geld gezwungen haben. Er habe sie zur Ausübung der erotischen Dienste genötigt und dabei mit Schlägen körperlich schwer misshandelt. Bis zu 150 Euro habe er laut Anklage dafür verlangt.

Zum Auftakt der Beweisaufnahmen am zweiten Verhandlungstag sollte das Opfer als Hauptzeugin aussagen, sie blieb jedoch unentschuldigt fern, weshalb ihr auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Ordnungsgeld von 200 Euro verhängt wurde.

Am dritten Verhandlungstag erschien sie mit ihrem Zeugenbeistand, Rechtsanwältin Ulrike Weidt. Das Gericht entsprach deren Antrag zum Ausschluss der Öffentlichkeit aufgrund der intimen Sachlage zu dem Angeklagten.

Freier sind bereits wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt

Zu den weiteren Zeugenvernehmungen waren die drei Männer geladen, die als Freier die unfreiwilligen Dienste der Minderjährigen angenommen haben. Diese sind bereits wegen sexuellen Missbrauchs an der Jugendlichen verurteilt. Ein Zeuge erschien zwar am dritten Verhandlungstag, hatte aber die Umladung zum vierten Verhandlungstag übersehen.

Das Gericht unter Vorsitz von Tim Richter bat ihn, zum vierten Verhandlungstag erneut zu erscheinen. Dies verweigerte der Zeuge: „Ein zweites Mal werde ich nicht mehr kommen, ich kann ohnehin nichts sagen.“ Der Richter darauf: „Wenn das für sie jetzt schon feststeht und sie dann nicht erscheinen, wird es für sie teuer.“

Staatsanwalt Jochen Wiedenmann betonte: „Wir lassen sie von der Polizei abholen, auch am Arbeitsplatz.“ Trotz Belehrung des Richters und der Aussicht auf Erstattung von Zeugengeld, verließ der Mann den Sitzungssaal schließlich mit der vorgefassten Absicht.

Zeugen mussten an Termin erinnert werden

Die nächsten beiden Zeugen sind zunächst nicht erschienen. Der Angeklagte, offensichtlich befreundet mit allen drei Zeugen, gab dem Richter deren Handynummern, um sie kurzfristig in einer Sitzungspause anzurufen und an den Termin zu erinnern. Sie wurden zwei Stunden zeitversetzt angehört.

Neben dem Hauptanklagepunkt der sexuellen Ausbeutung steht der Angeklagte wegen weiteren acht Straftaten vor Gericht. Gegen vier davon liegen auch Urteile von Schöffengerichten vor. Dagegen erfolgten Einsprüche durch seinen Verteidiger Marc Kutschera, diese hängen nun als Berufungsfälle vor dem Landgericht.

Angeklagter bekennt sich zu zwei der Straftaten

Der gesamte Strafkomplex wird als Block verhandelt, dazu gehören unter anderem Fahren ohne Fahrerlaubnis, Beleidigungen und Verletzungen von Polizisten, Schlägereien, Fahrerflucht sowie Drogenhandel. Während der Angeklagte zum Hauptanklagepunkt keinerlei Angaben machte, bekannte er sich zu zwei der vorgeworfenen Straftaten.

Zudem äußerte er sich zu seinen persönlichen Verhältnissen: Er habe eine problematische Kindheit und Jugend hinter sich, sein Vater sei gewalttätig gewesen, er habe zeitweise im Heim gelebt und seine Eltern hätten sich scheiden lassen.

Mit fünf Jahren wurde bei ihm eine Aufmerksamkeitsstörung diagnostiziert, und ab dem 13. Lebensjahr wurde er abhängig von Cannabis, es folgten Amphetamine und Kokain. „Ich habe nur noch gekifft“, sagte er.

Einen Gefängnisaufenthalt habe er auch schon hinter sich. Inzwischen sei er nach einem Entzug seit zwei Jahren „trocken“. Beim Alkoholkonsum widersprach er sich. Er habe wieder Kontakt zu seiner Mutter und ein „inniges Verhältnis“ zu seiner sechsjährigen Tochter. Seit drei Jahren lebe er in einer „intensiven Beziehung“. Wenn mit dem Prozess alles gut verlaufe, werde er seine Schulden abbauen und sich in Zell am Harmersbach niederlassen. Ein Urteil wird im Dezember erwartet.