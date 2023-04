Verkehrsschild auf der Hauptstraße bei Zell am Harmersbach verursacht Polizeieinsatz

Unbekannte Personen haben in der Nacht auf Freitag einen Wegweiser bei Zell am Harmersbach abgeschraubt und auf die Straße gelegt.

Unbekannte haben in er Nacht von Donnerstag auf Freitag in Zell am Harmersbach, im Ortenaukreis, ein Verkehrsschild abgeschraubt und auf die Hauptstraße gelegt. Wie die Polizei mitteilte, rief eine Autofahrerin gegen 1.15 Uhr in der Nacht die Polizei, da sie aufgrund des Verkehrshindernisses anhalten musste.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde das Verkehrsschild – der Richtungsweiser „Biberach/Steinach/Unterentersbach/Oberentersbach“ – vor dem Kreisverkehr von seiner Halterung abgeschraubt und auf die Fahrbahn gelegt.

Glückerweise kam es dabei zu keinem Verkehrsunfall. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben nun Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr aufgenommen.

Zeugen gesucht: (0 78 32) 97 59 20