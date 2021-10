Vermisste 26-Jährige aus dem Ortenaukreis ist wieder da

Vincenza Florio wird vermisst. Die 26-Jährige ist seit Mitte November nicht mehr an ihrer Wohnanschrift in Lautenbach gesehen worden, heißt es von der Polizei Offenburg. Lautenbach liegt im Ortenaukreis südlich von Achern.

Die 26-jährige Frau aus dem Ortenaukreis, die seit Mitte November nicht mehr an ihrer Wohnanschrift in Lautenbach gesehen worden war, ist wieder da - einen halben Tag, nachdem die Polizei eine Vermisstenmeldung aufgab.

Die Frau war seit Mitte November an ihrer Wohnanschrift nicht mehr gesehen worden, auch zu ihrem Arbeitgeber hatte sie keinen Kontakt mehr. Nachdem die Polizei am Freitagnachmittag dann eine Vermisstenmeldung veröffentlichte, ging alles ganz schnell: Am Abend meldete die Polizei, dass die 26-Jährige wieder da ist - einen halben Tag nach dem Start der Fahndung.

