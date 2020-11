Sogar Pfefferspray kommt zum Einsatz

Verstärkte Kontrollen: Bundespolizei entdeckt 95 Verstöße gegen Maskenpflicht im Ortenaukreis

In manchen Fällen hilft nur Pfefferspray: Die Bundespolizei aus Offenburg brachte am 2. November so einen Mann unter Kontrolle, der sich mit Tritten und Schlägen gegen die Maskenpflicht wehrte. Das ist aber nicht der einzige Fall, der die Ordnungshüter beschäftigt.