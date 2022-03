Von Boom kann im Ortenauer Öko-Weinbau keine Rede sein

Landwirtschaftsminister Peter Hauk sieht Baden-Württemberg in punkto Biowein auf einem guten Weg. Die Grünen im Land hingegen wünschen sich mehr Anschub seitens der politisch Verantwortlichen. Das sieht man auch bei den beiden Bioweinbetrieben im Ortenaukreis so, beim Weingut Wöhrle in Lahr und beim Weingut „Wein & Hof Glanzmann“ in Durbach-Ebersweier.

Seit 2010, pariert der Minister die Kritik, habe sich der Anteil der ökologisch bewirtschafteten Rebfläche in Baden-Württemberg auf 1.500 Hektar verdoppelt. Auch die Zahl der Öko-Betriebe sei deutlich gestiegen. Es sollte aber beides besser werden, so die Grünen.

Öko kommt immer mehr in Mode, auch im Weinbau. So gehören dem „Ecovin Bundesverband Ökologischer Weinbau“, 1985 gegründet, inzwischen 243 Betriebe mit rund 3.000 Hektar Rebfläche an, teilte Petra Neuber, Geschäftsführerin des Verbandes, auf Anfrage mit. Mitglied wird man dort nicht einfach per Unterschrift unter den Aufnahmeantrag. Bei „Ecovin“ muss man sich nach der EU-Ökoverordnung zertifizieren lassen und zudem die Ecovin-Richtlinien erfüllen: „Die sind noch eine Stufe strenger.“

Weinbau im Einklang mit der Natur bedeutet Mehraufwand

Den Bio- oder Öko-Winzern wollen so gut es geht im Einklang mit der Natur wirtschaften. „Wir verzichten komplett auf chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, Düngemittel und Herbizide“, sagt Markus Wöhrle vom gleichnamigen Lahrer Weingut. Der Verzicht auf alles Künstliche bringt aber erhebliche Anforderungen mit sich: So wird das Unkraut zwischen den Stöcken nicht einfach mehr weggespritzt, sondern mechanisch beseitigt – ein deutliches Mehr an Handarbeit und Zeitaufwand.

Dilemma auch: Meteorologisch schwierige Jahre setzen den Öko-Winzern Grenzen. „Wir hatten 2021 bis zu 40 Prozent Ernteausfall“, sagt Wöhrle. Es sollte möglich sein, bestimmte Mittel wieder zuzulassen, „wir müssen auf EU-Ebene politischen Druck aufbauen“. Man brauche von der Politik auch mehr Geld für die Forschung, fügt Petra Neuber hinzu. Und es müssen Werbekampagnen gefahren werden, um die „Piwis“, die pilzwiderstandsfähigen Sorten, bekannter zu machen.

Auch Alexander Spinner-Glanzmann, zuvor hoch dekorierter Kellermeister in mehreren Ortenauer Betrieben, schwört seit drei Jahren im eigenen Betrieb auf Öko: „Das macht mehr Arbeit und bedeutet ein höheres Risiko für Ernteverluste, doch leider gibt es bei Weitem noch nicht den höheren Erlös.“

Dumping-Preise machen Winzern zu schaffen

Das betreffe die privaten Güter, aber erst recht auch die Genossenschaftswinzer, weshalb viele mit der Umstellung zögerten. Diese sei nur zu schaffen, „wenn es eine höhere staatliche Förderung für die Bodenbewirtschaftung gibt“, die Verbraucher bereit seien, mehr Geld für Lebensmittel und Getränke auszugeben, und wenn verstärkt auf „Piwis“ zugegriffen werde.

Von Boom aber kann keine Rede sein. Markus Wöhrle, Winzer

Wöhrle wie auch Spinner-Glanzmann verspüren durchaus eine stärker werdende Nachfrage nach Bio-Weinen. „Von Boom aber kann keine Rede sein“, so Wöhrle. Und leider, so der Kollege, litten auch Bio-Winzer mitunter unter den Dumpingpreisen des Wein-Sektors.

Überzeugt sind beide: Ihre Weine sind ökologisch wertvoll, spielen im Vergleich zu konventionell erzeugten Tropfen von gleicher Qualität in der gleichen Preisliga, schmecken im ersten Moment nicht unbedingt anders, seien aber mitunter aromareicher. Und sie würden einem das gute Gefühl verleihen, Wein zu trinken, der im besten Zusammenspiel mit der Natur erzeugt wurde.