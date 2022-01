Vorfahrt missachtet: 28-Jähriger rammt 64-Jährige bei Steinach

Die Unachtsamkeit eines 28-Jährigen hatte am Dienstagnachmittag Konsequenzen. Nach einem Unfall im Kreuzungsbereich waren zwei Verletzte und ein hoher Sachschaden zu beklagen.

Ein 28-Jähriger hat am Dienstagnachmittag einen Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden bei Steinach im Ortenaukreis verursacht. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 15.05 Uhr von Offenburg kommend auf der B33 unterwegs, wo er die Abfahrt nach Steinach nahm.

Bei der Einfahrt in den folgenden Kreuzungsbereich missachtete er die Vorfahrt einer 64-Jährigen und krachte in ihr Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurden die 64-Jährige und die Beifahrerin des 28-Jährigen verletzt. Beide wurden von Rettungskräften versorgt und in eine örtliche Klinik gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von insgesamt knapp 25.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden.