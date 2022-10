Um die Kardinalfragen machten die Referenten des Regierungspräsidiums einen Bogen: Welche Variante für den neuen Autobahnzubringer Offenburg-Süd wird realisiert? Und ab wann dürfte dort der Verkehr rollen? Ansonsten gab es für die rund 100 Gäste beim Info-Abend am Donnerstag in der Hohberghalle in Niederschopfheim in sachlicher Atmosphäre die Aussage, dass nur noch vier Varianten im Rennen sind: 3a, 4, 4b und 7. Zeitgleich wurde eine Onlinebeteiligung gestartet.

Wann genau das Doppelthema „Bessere Anbindung des Kinzigtals an die Autobahn“ beziehungsweise „Bau eines Autobahnzubringers Offenburg-Süd“ erstmals formuliert wurde, konnte niemand auf Anhieb sagen. Und weil die Stadt Offenburg und die Gemeinde Hohberg sich nicht auf eine gemeinsame Trasse einigen konnten, wurde das Regierungspräsidium (RP) Freiburg angerufen.

Es soll eine objektive Untersuchung in die Wege leiten. 2019 fand in der Reithalle in Offenburg der Auftakt der Öffentlichkeitsbeteiligung statt, am Donnerstag berichteten die RP-Vertreter über den Status quo, darunter auch Hohbergs Bürgermeister Andreas Heck und Offenburgs Baubürgermeister Oliver Martini.

Sie werden wahrscheinlich nicht alle glücklich hier rausgehen. Steffen Hartmann, Projektleiter

„Sie werden wahrscheinlich nicht alle glücklich hier rausgehen“, eröffnete Projektleiter Steffen Hartmann die Präsentation. Es könne eben nur eine Variante geben, die bei den wichtigsten Kriterien-Leistungsfähigkeit, Verkehrssicherheit und Umweltverträglichkeit - am besten abschneide.

Als eine Besucherin monierte, dass offenbar die umweltfreundlichsten Trassen bereits ausgesiebt wurden, antwortete Hartmann: „Wir können keine Varianten umsetzen, die nichts bringen.“ Die Straße, die gebaut werde, müsse auf jeden Fall hoch leistungsfähig sein.

Deshalb wurden neun Varianten für Offenburg-Süd ausgesiebt

Welche Trasse soll denn eines Tages die B 33 in Richtung Kinzigtal mit der Autobahn A 5 verbinden? Hartmann listete detailliert auf, warum neun der ursprünglich 13 Trassenvarianten aussortiert wurden. So lägen etwa die 5er-Varianten viel zu weit im Süden, bei Hofweier und Niederschopfheim, außerdem wäre ein vierstreifiger Ausbau notwendig geworden: Man müsse bedenken, dass „drei Viertel des B-33-Verkehrs in Richtung Norden geht“.

Ähnlich die Variante 6 südlich der Fässler-Kreuzung, „die zweitschlechteste Variante“. Nicht geeignet auch die 2er-Varianten: Der Ausbau des Südrings hätte zu einer Mehrbelastung für Hildboltsweier geführt. Ungeeignet, so Hartmann, auch die Variante 0: Sie hätte den vierstreifigen Ausbau des bestehenden Zubringers bedeutet wie auch – „schwierig“ - den Neubau des Offenburger Eies. Zudem wäre ein Ausbau der Bestandstrasse „schlecht für das nachgeordnete Netz“.

Pläne für den Autobahnzubringer werden konkreter gezeichnet

Jetzt würden nur noch die Varianten 3a, 4, 4b und 7 weiterverfolgt: Die Pläne würden nun konkreter gezeichnet, erste Kostenschätzungen erstellt, auch eine vereinfachte Lärmberechnung. Eine laufende Abstimmung gebe es wegen des Güterzugtunnels mit der Bahn wie auch mit den Inhabern des dortigen Gewerbeparks.

Gerade die Umweltverträglichkeit werde bei jeder Variante intensiv geprüft: Mensch und Landschaft, Boden und Wasser, Tiere und Pflanzen. Das beteuerten auch Sabine Klumpp, Referatsleiterin Straßenplanung, und Landschaftsplanerin Pia Kröger.

Das kann 2045, das kann auch 2032 sein. Steffen Hartmann, Projektleiter

Hartmann und Karl Kleemann, Abteilungsleiter bei der Freiburger Behörde, sagten, dass man noch ganz am Anfang stehe mit der Vorplanung. Deshalb sei es unangemessen, auch nur ansatzweise ein Zeitfenster zu nennen, wann der Autobahnzubringer fertig sei. „Das kann 2045, das kann auch 2032 sein“, so Hartmann, „ich weiß es nicht.“

Eine sichere Prognose werde man erst wagen können, „wenn wir ins Planfeststellungsverfahren eingestiegen sind“, so Sabine Klumpp. Kleemann versicherte, „dass dieses Projekt bei uns im Regierungspräsidium hohe Priorität genießt“. Was man schon daran sehe, dass genügend Personal abgeordnet sei. Im Bundesverkehrswegeplan ist das Projekt unter der Rubrik „Ortsumfahrung Elgersweier“ in den vordringlichen Bedarf eingestuft.