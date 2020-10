Was Kommissar Rex für die Verbrecherjagd alles lernen muss

Im vergangenen Sommer entwendete Yves R. in Oppenau vier Polizisten ihre Dienstwaffen und löste damit einen der größten Polizeieinsätze in der Region aus. Wie in einem Hollywood -Streifen durchkämmten im Verlauf von sechs Tagen, 2.500 Einsatzkräfte die Wälder rund um das idyllische Oppenau. Unter anderem war dort auch Personenspürhund Milow, ein bayerischer Gebirgsschweißhund, im Einsatz.

Milow gehört mit drei weiteren Gebirgsschweißhunden, vier Hannoverschen Schweißhunden und einem Labrador Retriever zum Trainings- und Kompetenzzentrum Polizeihundeführer des Polizeispräsidiums Einsatz in Göppingen. Unser Reporter durfte jüngst die Personenspürhunde während einer Übung oder wie es in der Fachsprache heißt auf einem Trail begleiten.