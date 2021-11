Die Städte und Gemeinden wollen 2021 wieder Weihnachtsmärkte stattfinden lassen. In Offenburg und Gengenbach laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren, Zell am Harmersbach setzt auf ein neues Konzept.

Bald ist wieder Weihnachtsmarkt-Zeit: 2020 mussten noch viele Märkte coronabedingt ausfallen, doch diesen Winter soll wieder Glühweinduft durch die Straßen der Region strömen.

Eine neue Sonderregelung der Landesregierung macht es möglich: Neben Maskenpflicht und Kontakterfassung gilt selbst in der Warnstufe für Essens- und Getränkestände die 3G-Regelung, an Ständen mit Warenverkauf ist kein Nachweis nötig.

In Offenburg und Gengenbach laufen die Vorbereitungen der diesjährigen Märkte auf Hochtouren, Zell am Harmersbach setzt indes auf ein neues Konzept.

Offenburg plant Weihnachtsmarkt mit 3G-Regel und Maskenpflicht

2020 war noch alles anders: Da reagierte die Stadt Offenburg mit einem dezentralen Weihnachtsmarkt auf die Corona-Pandemie. Von Anfang an wollte die Verwaltung ein Konzept, bei dem sie kurzfristig auf die Situation reagieren konnte. Stände waren in der Stadt verteilt, um mehr Abstand zwischen die Besucher zu bekommen.

In diesem Jahr soll der Marktplatz wieder zur zentralen Anlaufstelle werden. „Dort wird es eine Bühne, Essensstände und die beliebte Eisbahn geben“, sagte Stadtsprecher Florian Würth auf Nachfrage.

Der Bereich werde abgesperrt und die 3G-Regel genesen, geimpft oder getestet kontrolliert. „Das hat beim Hamburger Fischmarkt vor kurzem gut funktioniert“, so Würth. Die allgemeine Maskenpflicht gelte, wenn nicht gerade gegessen oder getrunken wird. Darüber hinaus soll es auch im Rest der Innenstadt vor Geschäften weitere Verkaufsbuden und weihnachtliche Lichtelemente geben, etwa auf dem Lindenplatz, vor dem Ree-Carée oder auf dem Stadtbuckel.

Rund 40 Stände sind auf dem Offenburger Weihnachtsmarkt geplant

„Geplant sind insgesamt rund 40 Stände, zehn bis zwölf eventuell verteilt in der Stadt“, sagte Offenburgs Stadtmarketing-Chef Stefan Schürlein. Am 23. November soll es um 17 Uhr mit einer Eröffnungs-Eisshow auf dem Marktplatz losgehen.

Sollten die Infektionszahlen weiter steigen, steht dem Weihnachtsmarkt dennoch nichts im Wege, denn in Basis- und Warnstufe gilt jeweils die 3G-Regel, in der Alarmstufe dann die 2G-Regel. Die Alarmstufe ist die höchste und greift ab einer Krankenhaus-Quote von zwölf Covid-19-Patienten pro 100.000 Einwohner oder ab 390 mit ihnen belegten Intensivbetten.

In diesem Jahr rechnen wir mit ähnlichen Besucherzahlen wie vor Corona. Stefan Schürlein, Stadtmarketing-Chef

Vergangenes Jahr gab es noch keine festgelegte Handhabe: Da musste die Stadt ihr dezentrales „Weihnachtliches Offenburg“ aufgrund der Infektionszahlen und weitreichender Ausgangsbeschränkungen vorzeitig dicht machen. „In diesem Jahr rechnen wir mit ähnlichen Besucherzahlen wie vor Corona“, zeigte sich Stefan Schürlein optimistisch. Da zogen die vier Wochen Weihnachtsmarkt im Schnitt rund 150.000 Gäste pro Jahr an.

Auch in Gengenbach laufen die Weihnachtsmarkt-Vorbereitungen

Auch in Gengenbach laufen die Vorbereitungen: Dort wartet diesmal nicht nur der berühmte Adventskalender in den Rathaus-Fenstern auf die Gäste, sondern auch ein abgegrenzter Gastrobereich mit 3G- und Maskenpflicht sowie möglicher Kontaktverfolgung. „Die Menschen freuen sich darauf und sind dankbar für die Rückkehr zu ein bisschen Normalität“, sagte Lothar Kimmig von der Kultur- und Tourismus GmbH. Mit 50 bis 60 Ständen habe der Weihnachtsmarkt fast wieder „normale“ Dimensionen.

Allerdings werde es diesmal nur entweder reine Verkaufsstände oder Essens- und Getränkestände geben, keine Kombination von beiden. Die Innenstadt bleibe frei zugänglich, der Zutritt zum Gastrobereich werde jedoch kontrolliert, sagte Kimmig.

Durch die Maskenpflicht wird es natürlich trotz allem anders sein. Lothar Kimmig, Kultur- und Tourismus GmbH

„Durch die Maskenpflicht wird es natürlich trotz allem anders sein, aber wir haben versucht, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, um allen ein Weihnachtsmarkt-Erlebnis bieten zu können“, sagte er. Nachgedacht werde auch über eine eigene Test- und sogar eine Impfstation.

Kein Nikolausmarkt 2021 in Zell am Harmersbach

Zell am Harmersbach verzichtet in diesem Jahr auf den traditionell vor Weihnachten stattfindenden Nikolausmarkt. „Zu viele Einschränkungen für den einen Tag“, bedauerte Alisa Dörfer vom Stadtmarketing. Stattdessen sollen an verschiedenen Terminen von 17 bis 21 Uhr winterliche After-Work-Partys auf dem Kanzleiplatz starten.

Ein neues Konzept, das die Kommune im Sommer erstmals ausprobiert hatte „Das kam richtig gut an“, sagte Dörfer. Der Platz werde abgesperrt und die Einhaltung der 3G-Regel kontrolliert.