Welle der Solidarität nach Brand von sechs Häusern in Hohberg

Ein Großbrand zerstörte vor gut einer Woche sechs Wohnhäuser in Hohberg-Diersburg (Ortenaukreis). Die Spendenbereitschaft ist hoch.

Nach dem Großbrand im Hohberger Ortsteil Diersburg (Ortenaukreis) am Dienstagabend, 2. August, zeigt sich eine große Welle der Solidarität.

.Stand Mittwochmorgen wurden bereits 121.000 Euro gespendet, teilte die Gemeinde Hohberg mit. Sie koordiniert die zahlreichen Hilfsangebote und steht mit den Geschädigten in engem Kontakt.

An die 13 unmittelbar durch den Brand betroffenen Personen, die nicht mehr in ihre Häuser oder Wohnungen zurückkehren können, bereits eine erste Soforthilfe durch die Gemeinde Hohberg von den Spendenkonten ausbezahlt.

Bei dem Brand waren am 2. August sechs Gebäude in der Talstraße und der Strittmatt durch das Feuer zerstört worden. Dabei entstand ein Millionenschaden. Nach Erkenntnissen der Brandermittler vor Ort hat wohl ein Defekt in der Elektrik einer Garage den Großbrand ausgelöst.