Am Dienstag

Werbeschild blendete Fahrer: Seniorin wird von Auto in Zell am Hamersbach erfasst

Eine Seniorin ist am Dienstagabend in Zell am Hamersbach von einem Auto angefahren worden. Der Fahrer wurde von einem leuchtenden Werbeschild geblendet. Dabei übersah er die Fußgängerin.