Werkzeug in Höhe von 14.000 Euro aus Lkw in Willstätt gestohlen

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 10. und vergangenen Dienstag, 17. Oktober, einen geparkten Lkw in Willstätt geplündert. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Diverses Werkzeug ist zwischen Dienstag, 10. und vergangenen Dienstag, 17. Oktober, aus einem Lastwagen in Willstätt gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, beläuft sich das entstandene Diebesgut auf rund 14.000 Euro.

Der betroffene Lkw parkte in der Hauptstraße. Die Unbekannten brachen das Schloss an der Hecktür auf, um an die Werkzeuge auf der Ladefläche zu gelangen. Sie stahlen unter anderem einen Diamantkernbohrer, einen Wassersauger und diverse Ladegeräte.

Polizeiposten Appenweier ermittelt

Der Polizeiposten Appenweier bittet um Zeugenhinweise zu dem Vorfall.