In Haslach wurde am Mittwoch ein Toter aufgefunden. Die Todesursache ist ungeklärt, die Polizei geht aber offenbar erst einmal nicht von einem Gewaltverbrechen aus.

Wieder wurde im Ortenaukreis ein Mensch unter ungeklärten Umständen tot aufgefunden. Am Mittwochmorgen rückten Rettungskräfte zu einem von Nachbarn gemeldeten Wohnungsbrand in einem Haslacher Mehrfamilienhaus aus. Der Bewohner dieser Wohnung wurde leblos im Innenhof des Anwesens aufgefunden.

Polizei schließt in einer Pressemitteilung nicht aus, dass der Tod des Mannes medizinische Ursachen hat, macht aber keine weiteren Angaben.

Gegen 8 Uhr waren Rettungskräfte und Polizei in die Straße „Am Spießacker“ gerufen worden. Zeugen hatten dort einen Wohnungsbrand gemeldet. Nach den bisherigen Erkenntnissen war in der Wohnung des Mannes aber kein Feuer ausgebrochen, vielmehr hatte ein auf dem eingeschalteten Herd zurückgelassener Topf für die Rauchentwicklung gesorgt, so dass die Rauchmelder in der Wohnung die Nachbarn auf den Vorfall aufmerksam gemacht hatten.

Der Bewohner selbst, so berichtet die Polizei, wurde leblos außerhalb der Wohnung in einem Innenhof gefunden. Zuletzt hatte der Kältetod eines Mannes in Sasbach sowie eine mutmaßliche Gewalttat mit Todesfolge in Kehl Aufsehen erregt.