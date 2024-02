Ein 50-Jähriger muss sich seit Freitag vor dem Landgericht Offenburg verantworten. Mehrfach wurde er auffällig; zuletzt soll er während einer Flucht vor der Polizei in Wolfach ein Einsatzfahrzeug gerammt haben.

Prozess am Landgericht Offenburg

Unterbringung in einer Psychiatrie oder nicht? Ein Prozess vor dem Landgericht Offenburg gegen einen 50-Jährigen hat sich am ersten Verhandlungstag zu einem juristisch komplexen Fall entwickelt.

Die Staatsanwaltschaft Offenburg hat ein Sicherungsverfahren beantragt. Der Angeklagte, ein im vorderen Kinzigtal mit seiner Verlobten wohnender Mann, soll laut Anklage von Staatsanwalt Dominik Nassall in vier Fällen in psychisch auffälligem Zustand straffällig geworden sein.

Streit war zunächst beendet - dann kam der nächste Alarm

Spektakulär war ein Tatvorgang im Raum Wolfach. Filmreife Szenen von Beginn an bis zur Festnahme spielten sich ab. Psychische Ausfallerscheinungen des Angeklagten mit Randale in der gemeinsamen Wohnung hatten die Verlobte veranlasst, den Notruf auszulösen.

Die Polizei erschien in Uniform und Dienstfahrzeug vor Ort, was die Frau kritisierte, die den Beamten gesagt haben soll, sie sollten in Zivil erscheinen. „Mein Verlobter rastet aus, wenn er die uniformierte Polizei erblickt“, soll sie damals geäußert haben.

In der Verhandlung in Offenburg machte die Verlobte als Zeugin dann von ihrem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch. Die Polizei konnte seinerzeit schlichten und schloss den Fall zunächst als beendet ab. Eine Stunde später aber gab es erneut Alarm.

Der Angeklagte, ohne Fahrerlaubnis, hatte aus der Nachbarschaft einen Geländewagen entwendet, und raste damit nach Wolfach. Die Verfolgung durch die Polizei endete am Wolfacher Stadteingangstor.

Anblick der Polizei löste offenbar Wutausbruch aus

Offensichtlich ausgelöst durch den Anblick der Dienstfahrzeuge und der Polizisten, kam der nächste Wutausbruch. Der Mann legte den Rückwärtsgang des Jeeps ein und raste laut Anklage mit Vollgas auf ein in 50 Meter Abstand vom Stadttor positioniertes Polizeifahrzeug zu.

Die beiden Beamten im Fahrzeug wurden durch den Aufprall erheblich verletzt; noch heute leiden sie unter den Folgen. Mit der Geste eines militärischen Grußes entschuldigte sich das frühere französische Armeemitglied während der Hauptverhandlung bei den beiden als Zeuge geladenen Polizisten. Der Schaden am Dienstfahrzeug wird mit 30 000 Euro beziffert.

Der Angeklagte flüchtete anschließend mit dem Geländewagen in Richtung eines Seitentales. Zwischenzeitlich wurden ein Polizeihubschrauber und eine Polizei-Hundestaffel alarmiert. Den Beamten gelang es, dem Flüchtigen in einem Zivilfahrzeug zunächst unerkannt zu folgen, bis sie auf einem unwegsamen Waldweg aufgeben mussten.

Für den Geländewagen endete die Fahrt dann nach einigen hundert Metern an einem Baum. Der Mann setzte seine Flucht zu Fuß fort. Der Polizeihubschrauber konnte ihn orten, und eine Hundestaffel bereitete der spektakulären Flucht ein Ende. Bei der Festnahme im Wald leistete der Flüchtige keinen Widerstand.

Im Prozess vor dem Landgericht Offenburg geht es nur um ein Sicherungsverfahren

Vor dem Landgericht Offenburg wirkte der 50-jährige berufslose Mann, begleitet von einem Pflicht- und einem Wahlverteidiger, ruhig, konzentriert und überlegt in seinen Antworten. Die Straftaten aus der Anklageschrift erstreckten sich über einen Zeitraum von über zwei Jahren in Gengenbach-Reichenbach und in Wolfach.

Der Staatsanwalt wirft ihm gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit Diebstahl, Widerstand gegenüber Vollstreckungsbeamten, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Fahren ohne Fahrerlaubnis vor. Diese sind aber nicht Gegenstand des Strafverfahrens, sondern ausschließlich das Sicherungsverfahren.

Ein Strafantrag wurde während der Hauptverhandlung zurückgezogen. Der 50-Jährige hatte seinerzeit den Vater seiner Verlobten mit einer Bierflasche attackiert und dabei verletzt sowie mit der Flasche auch einen Schaden an dessen Auto angerichtet.

Der Geschädigte, ein Arzt aus Stuttgart, hatte seine Tochter zu sich nach Hause abholen wollen, worauf der Angeklagte ausrastete und ihn angriff. Nachdem sich der Beschuldigte bei seinem Schwiegervater in Spe zwischenzeitlich entschuldigte, zog dieser den damals gestellten Strafantrag vor Gericht zurück.

Angeklagter war wiederholt in psychiatrischer Behandlung

Wegen bipolaren Störungen und Suchtproblemen war der Angeklagte wiederholt in psychiatrischer Behandlung. Der Mann ist im Zentrum für Psychiatrie Emmendingen (ZfP) untergebracht.

Für die Gutachterin Milena Breit, Diplom-Psychologin vom ZfP, wie auch für die Kammer unter ihrem Vorsitzenden Richter Mathias Eckelt geht es nun um Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten, wie auch den Voraussetzungen für ein Sicherungsverfahren.

Auch stehe eine Teileinstellung von Taten im Raum, hieß es. Wahlverteidiger Jan-Carl Janssen sieht eine psychische Erkrankung und eine Suchtproblematik seines Mandanten als zweifelsfrei erwiesen an. Ob aber die Voraussetzungen einer dauerhaften Unterbringung in einer Psychiatrie erfüllt seien, und eine weitere Gefährdung der Allgemeinheit bestehe, stelle er infrage.

Seiner Meinung nach solle man dem Wunsch seines Mandanten nachkommen, und ihm zusammen mit seiner Verlobten den Rückgang in seine französische Heimat ermöglichen. Dort soll er seine Sucht therapieren und seinem früheren Erwerb, dem Obst- und Gemüseanbau, nachgehen. Der Prozess wird am 20. und 26. Februar, unter anderem mit dem psychiatrischen Gutachten, fortgesetzt