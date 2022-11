Auto gerät bei Willstätt auf Gegenfahrbahn und verursacht Unfall

Ein Auto ist am Freitagabend auf der L95 bei Willstätt auf die Gegenfahrbahn geraten und hat dabei einen Unfall verursacht. Der Fahrer flüchtete.

Laut Polizei befuhr der Fahrer eines Kleinwagens gegen 18.30 Uhr die L 95 von der A5 kommend in Richtung Legelshurst. In einer Linkskurve kam ihm ein weißer, nicht näher erkennbarer Pkw auf seinem Fahrstreifen entgegen. Der Fahrer des Kleinwagens musste nach rechts ausweichen, kam ins Schleudern und landete in einem angrenzenden Graben.

An dessen Pkw entstand Totalschaden. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kehl, Telefon (0 78 51) 89 30, in Verbindung zu setzen.