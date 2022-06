Dach eines Gasthauses in Willstätt-Eckartsweier steht in Flammen

Ein Dachstuhl in einem Gasthaus in Willstätt ist am Mittwoch in Brand geraten. Feuerwehrleute sind im Einsatz, um die Flammen zu löschen.

In einer Gaststätte in Willstätt ist am Mittwochmittag der Dachstuhl in Brand geraten. Das teilt die Polizei mit. Um das Feuer in dem Gebäude in der Willstätter Straße zu löschen, sind Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Mithilfe von zwei Drehleitern bekämpfen die Feuerwehr aus Kehl, Willstätt und Offenburg die Flammen.

Die Willstätter Straße ist aktuell komplett gesperrt. Nach Angeben der Polizei sei durch das kurz vor 15.30 Uhr ausgebrochene Feuer niemand schwerer verletzt worden. Einzelne Personen hätten jedoch von Helfern des Rettungsdienstes behandelt werden müssen.

Zur Einsatzdokumentation sind sowohl eine Drohne der Feuerwehr, als auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Die Brandursache ist unklar.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 16.44 Uhr]