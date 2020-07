„Versuche, das Beste aus dem Leben danach zu machen“: Wie die Antibabypille ein Leben zerriss

Als Tierärztin kann ich nicht mehr arbeiten. Meine damalige sehr schöne Beziehung ist später zerbrochen. Ich habe keinen gesunden Körper mehr, kann nicht mehr die Sportarten machen, die ich möchte. Ich soll nur noch Walken anstatt Joggen. Ich habe große Probleme mit dem immer wärmer werdenden Sommer, weil ich dann Atemprobleme bekomme, weil durch das Lymphödem mein Bein anschwillt und ich wieder Kompressionsstrümpfe tragen muss. Mein gesundheitlicher Zustand wird nie wieder so wie vorher. Ich kann nur gucken, dass es nicht schlimmer wird. Und so eine posttraumatische Belastungsstörung ist nichts, was man einfach diagnostiziert bekommt und es ist vor allem nichts, was man einfach wieder weg bekommt. Die damit einhergehenden Depressionen waren zeitweise unheimlich schlimm. Und diese Angst vor dem Tod, die jetzt herrscht, die Angst vor der Dunkelheit, und dass ich nicht in Räumen sein kann, in denen kein Fenster geöffnet ist. Dass ich Panikattacken bekomme. Das kriegt man nie wieder weg.