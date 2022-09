Hoher Sachschaden

Großeinsatz der Feuerwehr: Sauna-Brand greift in Willstätt auf Dachstuhl über

Ein Gebäude in der Waldsiedlung in Willstätt-Legelshurst ist am Donnerstagabend in Brand geraten. Ein technischer Defekt in einer Sauna soll das Feuer ausgelöst haben.