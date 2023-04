Unbekannte brechen in Bäckerei in Willstätt-Sand ein

In eine Bäckerei am Rathausplatz in Willstätt-Sand sind unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Sie stahlen dabei allerdings nichts.

In eine Bäckerei am Rathausplatz in Willstätt-Sand sind in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag unbekannte Einbrecher eingedrungen. Die Polizei teilte mit, dass sie dazu die Eingangstüre gewaltsam öffneten. Entwendet wurde dabei aber nichts. Allerdings entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Die Polizei bittet Zeugen sich unter (0 78 05) 91 57 0 zu melden.