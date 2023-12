Wer kennt das Fahrrad? Polizei bittet nach Fund in Willstätt um Hinweise

In Willstätt-Eckartsweier ist am Tag vor Heiligabend ein Fahrrad gefunden worden, das vermutlich mit einer Straftat zusammenhängt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Am 23. Dezember um 7 Uhr morgens ist in der Kehler Straße im Willstätter Ortsteil Eckartsweier ein Fahrrad aufgefunden worden. Wie die Polizei mitteilt, statt es entweder aus einer Straftat oder wurde möglicherweise auch für eine Straftat verwendet. Am Zweirad selbst waren zudem Blutspuren aufzufinden.

Polizei in Kehl bittet um Hinweise zum Fahrrad

Die Polizeibeamten des Reviers in Kehl haben deshalb Interesse daran herauszufinden, woher das Rad stammt. Wer Hinweise geben kann, meldet sich beim Polizeirevier Kehl unter 07851 893-0 oder über die Internetwache der Polizei Baden-Württemberg.