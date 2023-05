Willstätt: Zeuge meldet mit 2,5 Promille alkoholisierten Autofahrer

Ein 41-Jähriger hat am Dienstagnachmittag in Willstätt betrunken sein Auto gesteuert. Ein aufmerksamer Zeuge meldete den Vorfall an die Polizei.

Eine Zeuge hat am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr beobachtet, wie ein 41-Jähriger auf einem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts in der Industriestraße in Willstätt unter Alkoholeinfluss sein Auto steuerte. Nach Angaben der Polizei gelang es dem Zeugen, den Mann bis zum Eintreffen einer Polizeistreife vor Ort festzuhalten.

Die Polizisten führten einen Atemalkoholtest durch und stellten eine Alkoholisierung von über 2,5 Promille fest. Die Beamten ordneten daraufhin eine Blutentnahme an. Weil sich der Autofahrer in einem psychischen Ausnahmezustand befand, brachten Einsatzkräfte ihn in eine Spezialklinik.