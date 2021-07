Cannabis-Plantage ausgehoben

Zoll sucht in Willstätt nach Schwarzarbeit und findet Drogen

Wie heißt es doch so schön? Kommissar Zufall? Der spielte bei einem Einsatz des Hauptzollamts Lörrach mit hinein. Die Beamten der Finanzkontrolle waren in Willstätt in Sachen Schwarzarbeit unterwegs. Neben den vermuteten Unterlagen trafen sie aber noch auf etwas viel Spektakuläreres.