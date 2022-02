Im Windpark Hohenlochen müssen sechs Flügel an den fast neuen Windrädern getauscht werden

Kaum steht der Windpark, gibt es schon technische Probleme. Zwei der vier Anlagen stehen still. Und das ausgerechnet jetzt – in den windstarken Wintermonaten.

In der vergangenen Woche haben die Stadt Oberkirch und die Gemeinde Durbach gemeinsam mit der Ökostromgruppe Freiburg ein ehrgeiziges interkommunales Windkraftprojekt angekündigt, bei dem, wie berichtet, drei Windräder mit jeweils einer Höhe bis zur Rotorspitze von 270 Metern entstehen sollen.

Unterdessen gab es bei einem weiteren Projekt in der Ortenau, das seit vergangenem Jahr in Betrieb ist, einen Rückschlag: Bei dem im November offiziell eingeweihten Windpark am Hohenlochen bei Oberwolfach/Hausach stehen zwei der vier Anlagen still.

„Bei routinemäßigen Wartungsarbeiten Ende Dezember sind Schäden an den Rotorblättern entdeckt worden“, teilte der Energieversorger Badenova mit, dessen Tochter Badenova Wärmeplus die Anlage betreibt. In Betrieb gegangen ist die Anlage im Frühjahr 2021.

Windpark gilt als wichtiger Baustein für die Energiewende

Der Windpark Hohenlochen steht auf einem exponierten Höhenzug in 650 bis 700 Metern Höhe auf der Gemarkung von Oberwolfach und Hausach. Er gilt als wichtiger Baustein zur Umsetzung der Energiewende in der Region.

Wenn alle vier Windanlagen ins örtliche Netz einspeisen, wird sauberer Strom für rechnerisch 22.222 Personen produziert.

Der halbe Windpark steht still

Da kurz vor dem Jahreswechsel Risse in den Rotorblättern der Windkraftanlagen 3 und 4 entdeckt wurden, steht laut Badenova momentan der halbe Park still. Gegenwärtig produzieren nur zwei Anlagen Strom.

Eine Prüfung sowohl vom Hersteller Enercon, als auch durch einen unabhängigen, von Badenova beauftragten Sachverständigen, hat laut einer Pressemitteilung ergeben, dass die Mängel vor Ort nicht behoben werden können.

Rotorblätter müssen getauscht werden

Dies bedeute, dass an den beiden nördlichen Anlagen alle sechs der nach Informationen dieser Zeitung in Portugal produzierten 70 Meter langen Rotorblätter im ersten Halbjahr 2022 getauscht werden.

Der Hersteller Enercon sei verantwortlich für die Organisation und Umsetzung des Austauschs. Die Windkraftanlagen 1 und 2 sind vom Tausch nicht betroffen und laufen sicher. Deren insgesamt sechs Flügel stammten aus einem anderen Werk des Herstellers.

Wie es zu dem Schaden an den betroffenen Flügeln gekommen sei, werde derzeit von Enercon geklärt. Von einem Transportschaden sei gegenwärtig aufgrund erfolgter intensiver Inspektionen auf der Umladefläche in Zell am Harmersbach nicht auszugehen.

Der finanzielle Schaden für die Projektgesellschaft, an der auch unter anderem die Kommunen Oberwolfach und Hausach beteiligt sind, halte sich in Grenzen. Die Eigentümer der Flächen, auf denen die Windenergieanlagen stehen, erhielten trotz der Umstände eine garantierte Pachtzahlung.

Natürlich ist es bitter, dass gerade jetzt in den windstarken Wintermonaten und unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen, dass Strom knapp und teuer ist, wir nur mit halber Kraft produzieren. Klaus Preiser, Geschäftsführer von Badenova-Wärmeplus

„Gemeinsam mit unserem Partner Enercon werden wir dieses Problem im ersten Halbjahr 2022 lösen. Natürlich ist es bitter, dass gerade jetzt in den windstarken Wintermonaten und unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen, dass Strom knapp und teuer ist, wir nur mit halber Kraft produzieren“, so Klaus Preiser, Geschäftsführer von Badenova-Wärmeplus.

Sebastian Schüßler, Projektleiter des Windparks Hohenlochen, ergänzt: „Wir sind froh, dass kein größerer Schaden entstanden ist, wir diesen sehr frühzeitig erkannt haben und da Enercon die Standortverhältnisse aus der Bauphase gut kennt, werden sie auch sehr schnell handeln können.“