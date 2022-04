Wolfach: Dichter Rauch löst in Wohngebäude Alarm aus

Nachdem ein dichter Rauch in einem Wohnhaus in Wolfach an Dienstag den Rauchmelder ausgelöst hat, konnten die Einwohner das Feuer selbst abwenden.

Zu einer starken Rauchentwicklung ist es am Dienstagmittag in einem Wohnhaus in der Straße Schmelzgrün in Wolfach gekommen.

Laut Informationen der Polizei, ging gegen 14 Uhr im oberen Stockwerk des Gebäudes der Rauchmelder wegen dichten Rauchs an.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizeiposten Wolfach waren im Einsatz.

Ein Kachelofen war der Auslöser

Ersten Erkenntnissen zufolge war ein Kachelofen für den Rauch verantwortlich.

Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte, konnten die Bewohner den Brand stoppen, indem sie Wasser über den Ofen kippten. Ein offenes Feuer konnte dadurch vermieden werden.

Es gab keine Verletzten und es entstand kein Sachschaden.