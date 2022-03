Zahl der Straftaten in Mittelbaden gestiegen - aus einem einzigen Grund

Das Polizeipräsidium Offenburg hat die Kriminalstatistik 2021 für den Ortenaukreis, den Landkreis Rastatt und den Stadtkreis Baden-Baden vorgestellt. Die Zahl der Straftaten ist gestiegen - was vor allem an einem großen Betrugskomplex liegt.

Entgegen dem Landestrend ist die Zahl der registrierten Straftaten in Mittelbaden im vergangenen Jahr um drei Prozent auf 40.081 Fälle gestiegen. Diese Zahlen hat das Polizeipräsidium Offenburg am Mittwoch bei der Vorstellung der Kriminalstatistik 2021 für den Ortenaukreis, den Landkreis Rastatt und den Stadtkreis Baden-Baden genannt.

Allerdings schlägt dabei ein einzelner Betrugskomplex zu Buche, bei dem es rund 4.200 mutmaßliche Einzeldelikte und Geschädigte gibt – und zwar bundesweit.

Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Wie der kommissarische Leiter der Kriminalpolizeidirektion Offenburg, Hans-Martin Berl, erklärte, sollen zwei Männer von Bühl aus bundesweit betrügerische Nachnahmesendungen verschickt haben.

Dabei seien den Empfängern „nicht erbrachte Leistungen“ in Rechnung gestellt worden; beispielsweise wurde behauptet, der Empfänger habe ein Los bestellt. Die geforderten Summen sollen eher klein gewesen sein, im Schnitt 150 bis 200 Euro. Wurde nicht gezahlt, erhöhten die mutmaßlichen Betrüger den Druck mit Inkassoschreiben.

Berl zufolge entstand ein Schaden von rund 680.000 Euro. Und wenn tatsächlich alle Empfänger bezahlt hätten, wäre sogar ein potenzieller Schaden von drei Millionen Euro möglich gewesen, so der Kriminalbeamte.

Aufklärungsquote erreicht Höchstwert in Mittelbaden

In der Kriminalstatistik wirkt sich der Fall paradox aus – während einerseits nämlich die Fallzahlen insgesamt dadurch nach oben schnellen, erreicht zugleich die Aufklärungsquote einen Höchstwert von 72,1 Prozent.

Polizeipräsident Reinhard Renter betonte aber auch: „Insgesamt ist unsere Aufklärungsquote grundsätzlich über dem Landesschnitt.“ Mit Blick auf das Kriminalitätsgeschehen in Mittelbaden erklärte er, dass „insgesamt eine positive Entwicklung zu vermelden“ beziehungsweise ein „Abwärtstrend“ bei den Straftaten zu verzeichnen sei. Renter räumte allerdings ein, dass nach dem Ende der Corona-Pandemie wieder „neue Trends“ zu erwarten seien.

Delikte im Ortenaukreis Das macht der Polizei Sorgen: Die Zahl der Delikte gegen die sexuelle Selbstbestimmung hat im Ortenaukreis deutlich zugenommen, von 444 im Jahr 2020 auf jetzt 553. Dabei spielt vor allem die Kinderpornografie eine Rolle, die Zahlen steigen seit Jahren beständig an. Auch bei Bedrohungsdelikten und Straftaten gegen die persönliche Freiheit hat es mehr Taten gegeben, die Computerkriminalität und nicht zuletzt die häusliche Gewalt (von 391 auf 430 Straftaten) haben zugenommen. Die positiven Entwicklungen: Weniger exhibitionistische Handlungen, deutlich weniger Raubstraftaten, noch einmal weniger Wohnungseinbrüche als im ersten Corona-Jahr 2020 und bei den besonders schweren Diebstählen insgesamt ein Minus von rund 20 Prozent sind positive Trends. Die Zahl der Beleidigungen ist ebenfalls zurückgegangen, ebenso die der Gewalt gegen Polizeibeamte, zuletzt ein Handlungsschwerpunkt von Polizei und Staatsanwaltschaft. Hier gab es ein Minus um rund 20 Prozent. Insgesamt gab es 4,9 Prozent weniger Straftaten im Ortenaukreis.

Denn Corona beeinflusste auch im vergangenen Jahr das Geschehen stark. So sank die Zahl der Diebstahlsdelikte erneut um 14 Prozent (auf 8.839) – einer der Gründe dafür war die pandemiebedingte Schließung vieler Geschäfte, was weniger Ladendiebstähle zur Folge hatte. Gleichzeitig beobachtet die Polizei eine „strukturelle Änderung“ hin zur Cyberkriminalität, wie der Leiter der Schutzpolizeidirektion Norbert Schneider ausführte. Daher habe man bei der Schutzpolizei ein spezielles Online-Team eingerichtet.

Den „erfreulichen Rückgang“ bei Wohnungseinbrüchen (309 Fälle, minus 16,3 Prozent) führte Schneider auf mehrere Faktoren zurück: Konzeptionelle Maßnahmen der Polizei, mehr Abschreckung der Täter wegen verschärfter Gesetze – und wiederum Corona-Effekte: „Die Menschen waren zuhause beziehungsweise im Homeoffice.“

Damit seien die Gelegenheiten für Einbrecher gesunken. Auch bei der sinkenden Gewaltkriminalität (980 Fälle, minus 6,2 Prozent) spielt nach Einschätzung der Polizei die Pandemie zumindest teilweise eine Rolle: Geschlossene Clubs und Diskotheken führten zu einem Rückgang bei Schlägereien, so Schneider.

Mehr Sexualstraftaten angezeigt

Doch es gab auch Bereiche, in denen die Statistik für das vergangene Jahr nach oben ausschlägt: So bei den Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung (plus 38,1 Prozent auf 874 Fälle). Hans-Martin Berl sieht hier die schärferen Gesetze und ein entsprechend verändertes Anzeigeverhalten von Geschädigten als wichtige Ursachen.

Bei 20 Prozent der Fälle geht die Polizei Berl zufolge von einem „pädophilen Hintergrund“ aus und bei fünf Prozent von einem konkreten sexuellen Missbrauch.

Bleiben noch die Vermögens- und Fälschungsdelikte (plus 37,1 Prozent auf 11.351 Fälle): Neben dem spektakulären Fall aus Bühl wurden auch immer wieder Menschen mit dem Enkeltrick geschädigt, oder durch das Auftreten falscher Polizeibeamter oder durch falsche Gewinnversprechen beziehungsweise Anlagebetrug. „Da sind hochprofessionelle Callcenter aktiv, zumeist aus dem Ausland“, erläutert Berl. Und so geschehe es, dass es immer wieder zu hohen Auszahlungen der Geschädigten komme.