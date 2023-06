Eine Frau ist am Donnerstagmorgen in Zell am Harmersbach von einem Hund gebissen worden.

Im Bereich des Bahnhofes in der Grabenstraße in Zell am Harmersbach ist es am Donnerstag, gegen 9.30 Uhr, zu einem Vorfall mit drei Hunden gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Hund einer 54-jährigen von zwei Hunden einer 63-jährigen angegriffen.

Hierbei wurde die 54-Jährige, mutmaßlich beim Versuch die Hunde zu trennen, ebenfalls gebissen. Die 63-Jährige erwartet nunmehr ein Strafverfahren.