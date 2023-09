Einen Geldautomaten haben Unbekannte am Donnerstagmorgen in Zell am Harmersbach gesprengt. Die Täter schafften es anschließend zu flüchten.

Einen Geldautomaten haben Unbekannte in Zell am Harmersbach am Donnerstagmorgen gegen 4.40 Uhr gesprengt. Die Polizei teilte mit, dass Zeugen zwei Explosionen hörten und anschließend mehrere Personen beobachteten, die mit einem dunklen Auto in Richtung Stadtmitte flüchteten.

Die Täter rasten in einem dunklen Auto davon

Polizisten bemerkten gegen 5 Uhr ein Fahrzeug, das mit überhöhter Geschwindigkeit Richtung Schweighausen fuhr. Später, gegen 7 Uhr, fanden sie das Auto verlassen vor. In dem Pkw befanden sich Gegenstände, die vermutlich mit der Tat in Zusammenhang stehen.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun am Tatort selbst. Auch Sprengstoffexperten sind vor Ort. Die Höhe des entstandenen Schadens ist bislang noch unklar. Die Polizei bittet darum, keine Anhalter im Bereich Ettenheim mitzunehmen. Zeugen können unter der Notrufnummer 110 Hinweise abgeben.