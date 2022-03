Zensus 2022 in Achern: Und plötzlich fehlen ein paar Einwohner

Wie leben die Menschen in Deutschland und wie viele Bewohner hat die Bundesrepublik eigentlich? Ab dem 16. Mai sind die Interviewer für den Zensus 2022 unterwegs. Auch in Achern und Kappelrodeck ist man gespannt - die Ergebnisse können drastische Folgen haben.

Vielleicht liegt es daran, dass die Aktion den Namen Zensus trägt, dass es so ruhig ist – abgeleitet von dem lateinischen Verb censere – also schätzen oder zählen. Oder es liegt daran, dass die Mehrheit der Bevölkerung sowieso freigiebig viele Daten in den sozialen Netzwerken veröffentlicht, wie die Berliner „taz“ unkt.

Wie auch immer: Vom 16. Mai an sind in Achern wie in der gesamten Republik die Interviewer für den Zensus 2022 unterwegs, um, ganz nach Vorschrift der EU, stichprobenhaft statistische Daten der Bürger zu erheben.

Am Mangel von freiwilligen Fragestellern scheitert der Zensus im Ortenaukreis nicht. „Wir haben ausreichend Interviewer plus Nachrücker gefunden“, berichtet Kai Hockenjos, der Sprecher der Kreisverwaltung. „Unser Ziel war es, bis Ende Februar alle Positionen besetzt zu haben. Das ist uns gelungen. In der Umgebung der Städte Kehl, Offenburg, Lahr, Achern, Oberkirch war es einfacher, Interviewer zu finden als für das obere Kinzig-, Rench- und Achertal“, sagt er.

Fakten zum Zensus Zensus: Laut Landratsamt Ortenaukreis sind die Zahlen Grundlage für wichtige Entscheidungen wie zum Beispiel für den Wohnungsbau oder den Ausbau von Schulen, Altersheimen oder Verkehrswegen. Sie dienen auch als Bemessungsgrundlage für Finanzzuweisungen und EU-Fördergelder. Historie: Vor dem Zensus 2011 gab es 1987 eine Volkszählung. Geplant war sie vier Jahre früher. Doch es gab Gegner, und die riefen zum Boykott auf. Kernkritik: Die Anonymität der Interviewten war nicht gegeben. Das Bundesverfassungsgericht stoppte die Zählung 1983 per einstweiliger Verfügung und sprach in der Folge ein wegweisendes Urteil zum Datenschutz. Das Erhebungsverfahren wurde angepasst, so der informative Aufsatz der Bundeszentrale für Politische Bildung. Die 87er-Zählung brachte zum Beispiel an den Tag, dass es bundesweit rund eine Million Wohnungen zu wenig gab. 2011 gab es den ersten, gesamtdeutschen Zensus. jös

Vor rund 35 Jahren ging es in der Republik ganz anders ab. Damals hieß die Aktion Volkszählung und sorgte für einen Riesenaufruhr. Sehr eindrücklich nachzulesen zum Beispiel auf den Seiten der Bundeszentrale für Politische Bildung (bpb).

Kommunen müssen Zensus-Daten liefern

Die Kommunen sind verpflichtet, am Zensus mitzuwirken. Das hat einen einfachen Grund: Das statistische Landesamt benötigt Daten, die nur die Kommunalverwaltungen liefern können – so wie die relevanten Informationen aus den Melderegistern zur Ermittlung der amtlichen Einwohnerzahlen.

Bei der Gebäude- und Wohnungszählung dienen die Rathäuser mit Fakten für die kleinräumige Gliederung. Der Zensus sorgt im Gegenzug für Basisdaten zur wirtschaftlichen, sozialen und demografischen Entwicklung. Die bilden die Grundlage vieler Planungen innerhalb der Gemeinde. In den vergangenen elf Jahren (Zensus 2011) hat sich einiges getan. De Acherner Stadtverwaltung erwartet die Ergebnisse „mit Interesse“, „um zu vergleichen und die notwendigen Rückschlüsse zu ziehen“. Nach der Zählung 2011 hatte Achern 495 Einwohner weniger im Vergleich zu 1987.

Für die Stadt Renchen brachte der Zensus 2011 eine geringfügige Abweichung der Einwohnerzahl nach unten. „Da die ermittelten Einwohnerzahlen unter anderem Eingang in den kommunalen Finanzausgleich finden, hoffe ich, dass es 2022 besser für uns läuft“, so Bürgermeister Bernd Siefermann (CDU).

Dennoch gleicht es ein bisschen dem Blick in die berühmte Glaskugel. Gibt es Erwartungen? Das verneint die Rheinauer Stadtverwaltung. Aber: Bei der Ermittlung der offiziellen Bevölkerungszahl anhand des Zensus-Ergebnisses seien Abweichungen zur im Einwohnerregister festgehaltenen Einwohnerzahl zu erwarten. „Ob der Ausschlag nach oben oder nach unten ausfällt lässt sich im Vorfeld nicht sagen“, teilt das Rheinauer Hauptamt mit. Was das Zensus-Ergebnis gerade für kleinere Kommunen im ländlichen Raum zur Folge haben kann, verdeutlicht Bürgermeister Stefan Hattenbach (CDU).

Kappelrodeck hatte nach 2011 weniger Einwohner

Die Achertal-Gemeinde hatte nach dem jüngsten Zensus 56 Einwohner weniger. Das schmerzt: „Die Einwohnerzahl ist beispielsweise relevant, wenn es um den kommunalen Finanzausgleich geht. Da wir hier pro Einwohner bei deutlich über 1.000 Euro liegen, kann allein das für eine Gemeinde wie Kappelrodeck in die Hunderttausende gehen“, erzählt Hattenbach. Das heißt für die Vielzahl der kommunalen Aufgaben steht weniger Geld zur Verfügung.

Vor diesem Hintergrund hoffe Kappelrodeck, dass die Zahlen sehr gewissenhaft ermittelt werden und es in der Summe keine Korrektur nach unten gebe. Der Rathauschef verweist aber auf eine erfreuliche Entwicklung in Kappelrodeck. Unabhängig von der Zählung stieg die Einwohnerzahl. „Zum 31. Dezember 2011 lagen wir noch bei 5.829 Einwohnern, zum 30. September 2021 bei 6.164.“ Beide Zahlen sind Fortschreibungen auf Basis des Zensus 2011. Dieses Plus von 335 Bürgern habe den negativen Effekt des Zensus 2011 von Minus 56 Einwohnern „glücklicherweise gut kompensieren können“.

Die Daten aus dem Zensus sind eine Planungshilfe in vielen kommunalen Aufgabenbereichen, verdeutlicht auch Thomas Gerth, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste und Bürgerservice der Gemeinde Lauf. Und so erwarten die Laufer bei der stichprobenweisen Haushaltsbefragungen „eine mögliche Verbesserung unserer Datenbasis in den bestehenden Verwaltungsregistern“.

Es geht ja nicht nur um die Menschen, die im Ort leben. Gezählt werden auch Immobilien. „Diese Ergebnisse könnten eine wichtige Grundlage für Entscheidungen und Maßnahmen in der Raumplanung bedeuten. Auch ein bundesweiter Vergleich zum Wohnungsmarkt, zu Mieten, zu Energieträger der Heizung oder zum Leerstand können bei den weiteren Planungen behilflich sein“, sagt Gerth, der wegen der Premiere der Online-Fragebögen auf eine schnellere Aufarbeitung der Daten hofft.

Zensus hat Auswirkung auf Einteilung der Wahlkreise

Wie Gerth erläutert, werden durch die Angaben im Zensus 2022 die Wahlkreise eingeteilt und die Stimmenverteilung der Länder im Bundesrat festgelegt. Insbesondere beruhen jedoch der Länderfinanzausgleich, die Berechnungen für EU-Fördergeldern und die Verteilung von Steuermitteln auf diesen Angaben.

Bei diesen finanziellen Unterstützungen könnte es also zu Anpassungen für Lauf kommen. Dazu könnten einzelne Kommunen wieder gerichtliche Klagen gegen das Ergebnis des Zensus 2022 einreichen und damit die Bestandskraft der Zählung erneut verzögern. In Lauf war beim Zensus 2011 die Bevölkerungsstatistik geringfügig höher als die des statistischen Landesamtes.