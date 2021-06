Zeugen nach Unfallflucht in Hausach gesucht

Am Mittwoch wurde ein Auto in Hausach stark beschädigt - vom Täter fehlt jegliche Spur.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg mitteilte, ist am Mittwoch in Hausach ein Auto beschädigt worden. Nach der Flucht des Tatverdächtigen sind die Beamten des Polizeireviers Haslach nun auf der Suche nach Zeugen.

Der Vorfall ereignete sich am Mittwoch, zwischen 13 Uhr bis 15.45 Uhr, als ein geparkter Mazda in der Gartenstraße in Hausach beschädigt wurde. Der entstandene Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ungefährt 500 Euro. Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07832 97592-0 bei den ermittelnden Beamten der Polizeirevier Haslach zu melden.