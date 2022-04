Zwei Personen nach Unfall in Friesenheim leicht verletzt

In Friesenheim im Ortenaukreis hat sich am Freitagmorgen nach einer Vorfahrtsmissachtung ein Unfall ereignet. Beide Fahrer wurden dabei leicht verletzt.

Nach einem Unfall auf der B3 bei Friesenheim-Oberschopfheim ist es am Freitagmorgen zu Verkehrsbehinderungen gekommen. Gegen 6.20 Uhr wollte ein 26-jährige Fahrer von der Oberschopfheimer Hauptstraße auf die B3 fahren, so die Polizei. Hierbei missachtete er offenbar die Vorfahrt eines aus Friesenheim in Richtung Offenburg fahrenden Autos.

Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ungefähr 25.000 Euro.