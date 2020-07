Zweites Windrad auf dem Langenhard abgebrannt: halbe Million Euro Schaden

Der Neuwert lag nach Informationen dieser Zeitung bei zwei Millionen Euro. Die Regiowind, an der 120 Bürger vor allem aus der südlichen Ortenau beteiligt sind, hat jetzt ein Problem: Bereits im Jahr 2013 war in unmittelbarer Nähe eine baugleiche Anlage abgebrannt.

Völlig abgebrannt ist in der Nacht zum Freitag eine Windkraftanlage auf dem Langenhard zwischen Lahr und Seelbach. Der Sachschaden an dem fast 120 Meter hohen Windrad beläuft sich nach Angaben der Betreiberfirma, der Regiowind plus Lahr/Seelbach, auf rund eine halbe Million Euro.

Der Neuwert lag nach Informationen dieser Zeitung bei zwei Millionen Euro. Die Regiowind, an der 120 Bürger vor allem aus der südlichen Ortenau beteiligt sind, hat jetzt ein Problem: Bereits im Jahr 2013 war in unmittelbarer Nähe eine baugleiche Anlage abgebrannt. Ein weitaus leistungsfähigerer Ersatz wurde seinerzeit zwar auf dem Wege des so genannten „Repowerings“ gebaut, aber nicht von selben Unternehmen: „Das war unsere letzte Windkraftanlage“, sagt Unternehmenssprecherin Petra Zentgraf. Wie es nun weitergehe, sei offen.

Völlig unklar ist noch die Ursache des neuerlichen Brandes, der zu einem Großeinsatz von Feuerwehren aus der südlichen Ortenau geführt hatte. Der technische Defekt, der für das Feuer 2013 verantwortlich gemacht wurde, sei seinerzeit umgehend an den verbleibenden Anlagen des Typs Nordex S-77 beseitigt worden, sagt Zentgraf.

Feuerwehr kommt nicht ran

Für die Feuerwehr war bei dem Brand, der am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr entdeckt wurde, wenig auszurichten. Die Nabenhöhe der Anlage beträgt 90 Meter, so hoch reicht keine Leiter. „Es ist nicht das Konzept der Feuerwehr, in dieser Höhe zu löschen“, sagt der zuständige Dezernent beim Offenburger Landratsamt, Reinhard Kirr. Mit anderen Worten: Die Wehren lassen die Anlagen abbrennen.

Sechser im Lotto

Thomas Happersberger, Stadtkommandant der Lahrer Feuerwehr, hatte bereits 2013 die Löscharbeiten zusammen mit seinem Seelbacher Kollegen an der nur 150 Meter entfernten Brandstelle koordiniert. „Wir haben uns heute wiedergetroffen und haben nur den Kopf geschüttelt“, sagt er. Dass zwei Anlagen in unmittelbarer Nähe abbrennen, das sei so wahrscheinlich „wie ein Sechser im Lotto“.

Belastbare Zahlen?

Doch wie wahrscheinlich ist der Brand von Windkraftanlagen denn überhaupt? In der Ortenau sind nur die beiden Fälle vom Langenhard bekannt geworden, eine Statistik des Bundesverbands Windenergie weist bundesweit zwei Dutzend Brände seit 2013 aus – bei fast 30000 Windenergieanlagen im Land. Doch sind die Zahlen belastbar?