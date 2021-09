Ziehen andere Garagenbetreiber nach?

In der Kurhausgarage in Baden-Baden wird das Parken teurer

Das Parken in der Kurhausgarage in Baden-Baden wird zum 1. Oktober teurer. Der Betreiber erhöht die Parkgebühr von zwei Euro pro Stunde um 25 Prozent auf dann 2,50 Euro. Ist das ein Signal für andere Parkhausbetreiber in der Bäderstadt, ihre Tarife ebenfalls anzupassen?