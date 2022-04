60 Fahrzeuge kontrolliert

Raser, Poser, illegales Tuning: Polizeikontrollen in Mittelbaden und der Ortenau am Karfreitag

In einer großangelegten Aktion hat die Polizei am Karfreitag Autos und Motorräder in Mittelbaden und der Ortenau kontrolliert. Auch auf der Schwarzwaldhochstraße wurde sie fündig.