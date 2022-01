Rastatt – Eingestiegen / Zeugen gesucht

Rastatt (ots) –

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben nach einem Einbruch am Sonntagabend in eine Firma in der Industriestraße die Ermittlungen aufgenommen. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge dürften Unbekannte gegen 21.30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in das Anwesen eingestiegen sein und dort mehrere Gegenstände entwendet haben. Ein Zeuge wurde im Verlauf des Abends auf den Vorfall aufmerksam und alarmierte die Beamten. Eine Durchsuchung des betroffenen Gebäudes verlief ohne den erhofften Erfolg. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer: 07222 7610.

