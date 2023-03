13-jähriger Junge verletzt sich bei Unfall in Rastatt

Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Montagabend gegen 19.40 Uhr einem 13-jährigen Fahrradfahrer an der Kreuzung Richard-Wagner-Ring und Rödernweg in Rastatt die Vorfahrt genommen und einen Unfall verursacht. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Junge auf dem Richard-Wagner-Ring in Richtung Murg, als der entgegenkommende Autofahrer beim Linksabbiegen in den Rödernweg die Vorfahrt des Fahrradfahrers missachtete.

Das Kind kam durch das Bremsmanöver zu Fall und verletzte sich. Beeinträchtigt von dem vorausgegangenen Ereignis gab der Junge unmittelbar nach dem Unfall an, dass alles in Ordnung wäre. Daraufhin setzte der Autofahrer seine Fahrt fort. Die Polizei ist nun auf der Suche nach dem Unfallverursacher.

Polizei sucht nach Zeugen Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise bezüglich des Unfalls und des Autofahrers haben, sich unter der Telefonnummer 0 72 22 76 10 zu melden.