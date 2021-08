14-Jährige aus Gernsbach seit Montag vermisst

Das Mädchen kehrte am Montagabend nicht wie vereinbart in das Gernsbacher Wohnheim zurück. Die Polizei Rastatt nimmt Hinweise entgegen.

Die 14-jährige Nicoleta-Diana G. wird seit dem 9. August vermisst. Nach Polizeiangaben kehrte das Mädchen, das derzeit in einem Wohnheim in Gernsbach lebt, nicht wie vereinbart am Montagabend zurück. Wo sie sich aufhalten könnte, ist den Ermittlern nicht bekannt. Es kann daher auch nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Vermisste ist ungefähr 152 cm groß, kräftig und hat dunkelbraune schulterlange Haare. Sie trug am Montag einen schwarzen langen Rock, ein schwarzes Top und hatte einen schwarzen Rucksack dabei. Die Beamten des Kriminalkommissariats Rastatt nehmen Hinweise zum derzeitigen Aufenthaltsort des Mädchens unter 0781 21 2820 entgegen.