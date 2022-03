14-Jährige zertrümmert in Rastatt Blumentopf und beleidigt Zeugen

Randale in der Herrenstraße

Eine 14-Jährige hat am Donnerstagabend in Rastatt randaliert. Nach Angaben der Polizei warf die Jugendliche gegen 20.20 Uhr in der Herrenstraße einen großen Blumentopf um.

Der Topf, welcher sich auf der Rückseite einer örtlichen Behörde befand, ging dabei zu Bruch. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall, näherten sich der 14-Jährigen und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizeistreife fest.

Während das Trio auf die Polizisten wartete, beleidigte die Jugendliche die beiden Zeugen. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung zu.