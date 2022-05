17-Jährige in Rastatt wird von Mädchen-Gruppe attackiert

In Rastatt ist es am Mittwoch zu einem Streit zwischen mehrerer junger Frauen gekommen. Hierbei ist eine 17-Jährige attackiert und mit Pfefferspray angesprüht worden.

In einer Unterführung eines Bahnhofs in der Rauntaler Straße ist es am Mittwochnachmittag, gegen 14.25 Uhr, zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 17-Jährigen und einer Gruppe von weiteren jungen Frauen gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ist die 17-Jährige von den ihr bekannten Mädchen im Alter von 15, 18, 19 und 21 Jahren attackiert worden und mit Pfefferspray angesprüht worden.

Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.